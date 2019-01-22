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  • 22.01.2019
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Can Dostlar İzmir’de
Çıktıkları turneyle adeta yarı yıl tatili yapan Can Dostlar ekibi önceki gün 'deydi. Tüm kadro Agora 'de hayranlarıyla bir araya geldi. Filmin oyuncularından kendisine yöneltilen "Çocuklarla çalışmak nasıl bir duygu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kim diyebilir ki ben 70 yaşındayım? Hepimizin duyguları aynı. Onlarla çok güzel dost olduk."

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