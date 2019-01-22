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  • 22.01.2019
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göğsümüzü kabartmaya devam ediyor! Aleyna Tilki, ’den eğitim aldı

Aleyna yurt dışında göğsümüzü kabartmayı sürdürüyor. Yeni şarkısı için dünyaca ünlü müzik grubu ’le çalışan Tilki, ’deki stüdyo kayıtları öncesinde de ’in de vokal koçu olan ’den eğitim aldı



Genç popçu Aleyna Tilki, Türkiye'deki kariyerini yurt dışına taşımak için çıktığı yolda emin adımlarla ilerliyor. popçu, geçen yıl müzik çalışmaları için ABD'ye gitmişti. 18 yaşındaki Aleyna, şarkıları YouTube'da 2 milyar dinleyiciye ulaşan dünyaca ünlü grup Major Lazer'le olay yaratacak bir şarkı için imza atmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı için yeniden ABD'ye giden Aleyna, stüdyoya girdi.

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