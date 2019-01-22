Genç popçu Aleyna Tilki, Türkiye'deki kariyerini yurt dışına taşımak için çıktığı yolda emin adımlarla ilerliyor. popçu, geçen yıl müzik çalışmaları için ABD'ye gitmişti. 18 yaşındaki Aleyna, şarkıları YouTube'da 2 milyar dinleyiciye ulaşan dünyaca ünlü grup Major Lazer'le olay yaratacak bir şarkı için imza atmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı için yeniden ABD'ye giden Aleyna, stüdyoya girdi.
- Saklambaç
- 22.01.2019
- Gazete
Aleyna Tilki göğsümüzü kabartmaya devam ediyor! Aleyna Tilki, Stevie Mackey’den eğitim aldı
Aleyna yurt dışında göğsümüzü kabartmayı sürdürüyor. Yeni şarkısı için dünyaca ünlü müzik grubu Major Lazer’le çalışan Tilki, ABD’deki stüdyo kayıtları öncesinde de Jennifer Lopez’in de vokal koçu olan Stevie Mackey’den eğitim aldı
Genç popçu Aleyna Tilki, Türkiye'deki kariyerini yurt dışına taşımak için çıktığı yolda emin adımlarla ilerliyor. popçu, geçen yıl müzik çalışmaları için ABD'ye gitmişti. 18 yaşındaki Aleyna, şarkıları YouTube'da 2 milyar dinleyiciye ulaşan dünyaca ünlü grup Major Lazer'le olay yaratacak bir şarkı için imza atmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı için yeniden ABD'ye giden Aleyna, stüdyoya girdi.
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