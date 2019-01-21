Sunucu Özlem Yıldız, geçtiğimiz gün karne alan oğlu Demir'le birlikte Dubai'nin yolunu tuttu. Yıldız, Uludağ'da kayak keyfi yapanların aksine oğluyla kış ortasında yazı yaşadı.
BAŞARILI bir karne getiren oğlunu Dubai tatiliyle ödüllendiren Yıldız, keyifli anlarını da sosyal medyada paylaştı. Anne ile oğlunun plajda verdikleri renkli pozlar herkesi imrendirdi.
41 yaşındaki bir çocuk annesi sunucu, kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkardı
BAŞARILI bir karne getiren oğlunu Dubai tatiliyle ödüllendiren Yıldız, keyifli anlarını da sosyal medyada paylaştı. Anne ile oğlunun plajda verdikleri renkli pozlar herkesi imrendirdi.
41 yaşındaki bir çocuk annesi sunucu, kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkardı
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