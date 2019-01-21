Kuzey Kıbrıs'ta Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel etkinliğinde sahne alan Kubat, hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Türkiye'nin farklı yörelerine özgü türküleri seslendiren Kubat, sevenlerinin büyük ilgisini gördü.KUZEY Kıbrıs'ta Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel etkinliğinde sahne alan Kubat, hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Türkiye'nin farklı yörelerine özgü türküleri seslendiren Kubat, sevenlerinin büyük ilgisini gördü.
- Saklambaç
- 21.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.