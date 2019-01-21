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'tan türkü ziyafeti

Türkü ziyafeti
Kuzey 'ta Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel etkinliğinde sahne alan , hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Türkiye'nin farklı yörelerine özgü türküleri seslendiren Kubat, sevenlerinin büyük ilgisini gördü.KUZEY Kıbrıs'ta Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel etkinliğinde sahne alan Kubat, hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Türkiye'nin farklı yörelerine özgü türküleri seslendiren Kubat, sevenlerinin büyük ilgisini gördü.

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