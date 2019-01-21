Alişan, eşi Buse Tektaş ile önümüzdeki ay doğacak oğulları Burak'ın rahatı için kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz ay çocuklarını bahçeli bir evde büyütmek için Nakkaştepe'de aylık kirası 25 bin lira olan villaya taşınan ikiliden Alişan, bu kez de eşine lüks bir cip satın aldı. Sanatçı, gazetemagazin'in iddiasına göre 1 milyon 100 bin liralık Land Rover Discovery marka ciple Burak'ın geleceğine yatırım yaptı.
Alişan, eşi ile bebeğinin güvenli seyahat etmesi için son model cipe servet ödedi.
Şimdiden Burak'a kardeş fikrine sıcak bakan şarkıcının yeni aldığı cipin 8 kişilik olduğu öğrenildi. Ailesinin konforu için her fırsatta maddi imkanlarını sonuna kadar kullanan ünlü sanatçı, eşine yaptığı bu lüks jestle de bonkörlüğünü konuşturdu. Alişan'ın oğlunun geleceği için milyonluk bir araca para saçması ise ikilinin Şubat'ta doğacak oğulları Burak'a "Şanslı bebek" yorumu yaptırdı.
Alişan, eşi ile bebeğinin güvenli seyahat etmesi için son model cipe servet ödedi.
Şimdiden Burak'a kardeş fikrine sıcak bakan şarkıcının yeni aldığı cipin 8 kişilik olduğu öğrenildi. Ailesinin konforu için her fırsatta maddi imkanlarını sonuna kadar kullanan ünlü sanatçı, eşine yaptığı bu lüks jestle de bonkörlüğünü konuşturdu. Alişan'ın oğlunun geleceği için milyonluk bir araca para saçması ise ikilinin Şubat'ta doğacak oğulları Burak'a "Şanslı bebek" yorumu yaptırdı.
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