Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 21.01.2019
  • Gazete

'dan dev yatırım

Baba olmaya hazırlanan , eşi ile doğacak oğlu Burak için servetlik bir yatırıma imza attı. Ünlü sanatçı, eşi ve oğlunun rahatı için 1 milyon 100 bin liralık Discovery marka cip satın aldı.

Baba yatırım
Alişan, eşi Buse Tektaş ile önümüzdeki ay doğacak oğulları Burak'ın rahatı için kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz ay çocuklarını bahçeli bir evde büyütmek için Nakkaştepe'de aylık kirası 25 bin lira olan villaya taşınan ikiliden , bu kez de eşine lüks bir cip satın aldı. Sanatçı, gazetemagazin'in iddiasına göre 1 milyon 100 bin liralık Land Rover Discovery marka ciple Burak'ın geleceğine yatırım yaptı.


Alişan, eşi ile bebeğinin güvenli seyahat etmesi için son model cipe servet ödedi.

Şimdiden Burak'a kardeş fikrine sıcak bakan şarkıcının yeni aldığı cipin 8 kişilik olduğu öğrenildi. Ailesinin konforu için her fırsatta maddi imkanlarını sonuna kadar kullanan ünlü sanatçı, eşine yaptığı bu lüks jestle de bonkörlüğünü konuşturdu. Alişan'ın oğlunun geleceği için milyonluk bir araca para saçması ise ikilinin Şubat'ta doğacak oğulları Burak'a "Şanslı bebek" yorumu yaptırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriAlişan'dan dev yatırım
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar