Oltaya şeyh takıldı

Türkiye'deki birçok ünlü için özel yapım motosikletler tasarlayan Tarhan Telli, birkaç yıl önce Dubai'ye taşındı. Burada rallici Şeyh Khalid Al Qassimi ile tanıştı. Daha sonra aksiyon tutkunu Şeyh için birkaç tane motor tasarladı.



Şeyh'in vazgeçilmez dostlarından birisi olmayı başardı. Kısa sürede samimi olan ikili, önceki gün birlikte balık tutmanın keyfini yaşadı...