forma giyen Türk asıllıve güzel oyuncugeçtiğimiz günlerde ilişkilerindeki ilk somut adımı attı... Mutlu çift, iki yıllık aşklarını İngiltere'de nişanla taçlandırdı. Nişan Türk usulü yapıldı.İngiliz basını ise ikilinin düğünleriyle ilgili detayları kaleme aldı...yapılacağını hatırlatanbunun yanı sıradüğün yapılacağını yazdı.