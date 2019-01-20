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ve nikahtan önce kutlama yemeği verecek! Beckham ailesi de davette yerini alacak

ve , nikahtan önce ’deki dostları için ’nda kutlama yemeği verecek. Beckham ailesi de çok özel davette olacak...



Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbol yıldızı Mesut Özil ve güzel oyuncu Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde ilişkilerindeki ilk somut adımı attı... Mutlu çift, iki yıllık aşklarını İngiltere'de nişanla taçlandırdı. Nişan Türk usulü yapıldı. Nikahın ise bu yaz İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı. İngiliz basını ise ikilinin düğünleriyle ilgili detayları kaleme aldı... Nikahın megakent İstanbul'da yapılacağını hatırlatan İngiliz basını, bunun yanı sıra Özil'in memleketi Zonguldak ile Gülşe'nin memleketi İzmir Bergama'da da düğün yapılacağını yazdı.

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