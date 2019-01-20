Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen 'Halkın Yıldızları' konserlerinin açılışını önceki akşam Edis yaptı. Genç popçu, sahnede devleşti.
Ünlü sanatçı, 2 buçuk saati aşkın süre sahnede kaldı. Edis'e binlerce hayranı hep bir ağızdan eşlik etti. Bir hayranıyla da düet yapan şarkıcı, mütevazılığıyla da takdir topladı.
Ünlü sanatçı, 2 buçuk saati aşkın süre sahnede kaldı. Edis'e binlerce hayranı hep bir ağızdan eşlik etti. Bir hayranıyla da düet yapan şarkıcı, mütevazılığıyla da takdir topladı.
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