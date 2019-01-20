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  • 20.01.2019
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mütevazılığını gözler önüne serdi! Edis, sahneye davet ettiği hayranıyla düet yaptı

Önceki akşam ‘’ konserlerinin açılışını yapan , ’ni salladı. Genç popçu, sahneye davet ettiği bir hayranıyla da düet yaparak mütevazılığını bir kez daha gözler önüne serip alkışları topladı.

Halkın yıldızı
Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen 'Halkın Yıldızları' konserlerinin açılışını önceki akşam Edis yaptı. Genç popçu, sahnede devleşti.

Ünlü sanatçı, 2 buçuk saati aşkın süre sahnede kaldı. 'e binlerce hayranı hep bir ağızdan eşlik etti. Bir hayranıyla da düet yapan şarkıcı, mütevazılığıyla da takdir topladı.

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