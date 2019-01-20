Merve Boluğur, Play Station oyunu PES'te rakip tanımadığını söylemiş ve ardından kendisi gibi oyuncu arkadaşı Yağmur Tanrısevsin sayesinde bilgisayar oyunu pubg'ye başlamıştı.
Gençler arasında yaygın olan pubg yani 'PlayerUnknown's Battlegrounds'un son tutkunu Ece Seçkin çıktı. Ünlü popçu, dün oyun oynarken çekilen karesini Instagram'da paylaştı.
Gençler arasında yaygın olan pubg yani 'PlayerUnknown's Battlegrounds'un son tutkunu Ece Seçkin çıktı. Ünlü popçu, dün oyun oynarken çekilen karesini Instagram'da paylaştı.
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