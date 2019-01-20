Dev dostluk

Geçtiğimiz gün Tayland tatiline çıkan İdil Fırat, önceki gün de hayatının en ilginç ve keyifli anlarından birini yaşadı. Sosyetik güzel, eşi Mert Fırat'la birlikte soluğu Phuket'teki fil yetimhanesinde aldı.
İdil Fırat, Instagram'da paylaştığı bu karelere de şu notu düştü: "Filleri sevdik, yemek yedirdik çamur banyosu yaptık ve temizledik. Gerçekten çok güzeller."
İdil Fırat, Instagram'da paylaştığı bu karelere de şu notu düştü: "Filleri sevdik, yemek yedirdik çamur banyosu yaptık ve temizledik. Gerçekten çok güzeller."
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