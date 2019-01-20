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  • 20.01.2019
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ile yeniden barıştı

Aşkları yılan hikayesine dönen Fenerli ile oyuncu , yeniden barıştı. Çift, önceki akşam baş başa yemekteydi.

Gizli barış
Aşklarını yaklaşık 3 yıldan beri bir dargın bir barışık yürüten Fenerbahçeli Alper Potuk ile oyuncu Tuvana Türkay, yeniden barıştı. Ünlü çift, Potuk'un Nisan 2018'de yaptığı kaçamak üzerine ayrılıp Eylül 2018'de barıştı.

Aradan geçen zamanda bir kez daha ayrılan ile , önceki akşam ise Anadolu Hisarı'ndaki bir balıkçıdaydı. Barışı ailelerinden dahi gizleyen ikili, Potuk'un kapattığı mekanda baş başa romantik anlar yaşadı.

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