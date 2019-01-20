Aşklarını yaklaşık 3 yıldan beri bir dargın bir barışık yürüten Fenerbahçeli Alper Potuk ile oyuncu Tuvana Türkay, yeniden barıştı. Ünlü çift, Potuk'un Nisan 2018'de yaptığı kaçamak üzerine ayrılıp Eylül 2018'de barıştı.
Aradan geçen zamanda bir kez daha ayrılan Alper Potuk ile Tuvana Türkay, önceki akşam ise Anadolu Hisarı'ndaki bir balıkçıdaydı. Barışı ailelerinden dahi gizleyen ikili, Potuk'un kapattığı mekanda baş başa romantik anlar yaşadı.
Aradan geçen zamanda bir kez daha ayrılan Alper Potuk ile Tuvana Türkay, önceki akşam ise Anadolu Hisarı'ndaki bir balıkçıdaydı. Barışı ailelerinden dahi gizleyen ikili, Potuk'un kapattığı mekanda baş başa romantik anlar yaşadı.
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