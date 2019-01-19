Güzel model Tülin Şahin, 6 aydır aşk yaşadığı Portekizli işadamı aşkı Pedro Noronha ile Portekizli misafirlerine İstanbul boğazını gezdirdi. Ünlü manken, gezi sırasında da misafirlerine Dolmabahçe Sarayı ve Topkapı Sarayı hakkında bilgi verdi.
Şahin, keyifli Boğaz gezisinde çektiği fotoğrafları da "Ülkemle gurur duyuyorum. Yabancı dostlarımız yine hayran kaldılar" notuyla paylaştı. Instagram hesabında 800 bini aşkın takipçisi olan ünlü model, yurdumuzun güzelliklerini de sosyal medyada gözler önüne serip tanıtımını yaptı.
Şahin, keyifli Boğaz gezisinde çektiği fotoğrafları da "Ülkemle gurur duyuyorum. Yabancı dostlarımız yine hayran kaldılar" notuyla paylaştı. Instagram hesabında 800 bini aşkın takipçisi olan ünlü model, yurdumuzun güzelliklerini de sosyal medyada gözler önüne serip tanıtımını yaptı.
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