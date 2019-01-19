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  • 19.01.2019
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'den güzel tanıtım

, Portekizli misafirlerine dünyanın başkenti ’u gezdirdi.

Güzel tanıtım
Güzel model , 6 aydır aşk yaşadığı Portekizli işadamı aşkı Pedro Noronha ile Portekizli misafirlerine boğazını gezdirdi. Ünlü manken, gezi sırasında da misafirlerine ve hakkında bilgi verdi.



Şahin, keyifli Boğaz gezisinde çektiği fotoğrafları da "Ülkemle gurur duyuyorum. Yabancı dostlarımız yine hayran kaldılar" notuyla paylaştı. Instagram hesabında 800 bini aşkın takipçisi olan ünlü model, yurdumuzun güzelliklerini de sosyal medyada gözler önüne serip tanıtımını yaptı.

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