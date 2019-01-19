Geçtiğimiz ay Yılmaz Erdoğan'ın isyanıyla başlayan sinemacılar ve dağıtım şirketi Mars Grup arasındaki savaşa, TBMM nokta koydu! Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun, dün kabul ettiği yasayla birlikte; salon işletmecilerinin içerisinde sinema bileti barındıran promosyon, abonelik ve kampanya gerçekleştirmesi resmen yasaklandı. Bu karar gereği artık sinema biletiyle birlikte farklı bir ürün satılamayacak. Mısır, kola veya ek bir menüyle sinema bileti birleştirilemeyecek.