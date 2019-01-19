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  • 19.01.2019
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Sinema sektöründeki krize nokta koydu! Sinema kanun teklifi yasalaştı

, ve gibi isimlerin ’a açtığı ‘mısır yanında sinema bileti’ savaşında son sözü söyledi. Türk Sineması’na sahip çıkan Meclis, aldığı kararla patlamış mısırlı fahiş fiyatlı biletlerin önünü kesti.

Geçtiğimiz ay Yılmaz Erdoğan'ın isyanıyla başlayan sinemacılar ve dağıtım şirketi Mars Grup arasındaki savaşa, TBMM nokta koydu! Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun, dün kabul ettiği yasayla birlikte; salon işletmecilerinin içerisinde sinema bileti barındıran promosyon, abonelik ve kampanya gerçekleştirmesi resmen yasaklandı. Bu karar gereği artık sinema biletiyle birlikte farklı bir ürün satılamayacak. Mısır, kola veya ek bir menüyle sinema bileti birleştirilemeyecek.

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