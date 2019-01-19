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  • 19.01.2019
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klasiği!

Rafet klasiği
Can çıkar huy çıkmaz" lafı yine gerçek oldu. 'un geçtiğimiz günlerdeki eski eşi 'la yeniden evlenebilirim mesajından sonra popçu, yine çapkınlık turundaydı. El Roman, adını evlilik programına katılarak duyuran Özlem Kaygusuz'la Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. İkili, geceyi popçunun evinde noktaladı.

DOĞAN SAVAŞ

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