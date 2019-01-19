Can çıkar huy çıkmaz" lafı yine gerçek oldu. Tuğba Altıntop'un geçtiğimiz günlerdeki eski eşi Rafet El Roman'la yeniden evlenebilirim mesajından sonra popçu, yine çapkınlık turundaydı. El Roman, adını evlilik programına katılarak duyuran Özlem Kaygusuz'la Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. İkili, geceyi popçunun evinde noktaladı.
DOĞAN SAVAŞ
DOĞAN SAVAŞ
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