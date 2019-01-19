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  • 19.01.2019
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Gündoğan ona hayran

Gündoğan ona hayran
Ünlü Japon tasarımcı 'dan sofistike erkek kombinleri, 'te hayranlık uyandırdı. 'nin Manchester City takımında forma giyen türk yıldız İlkay Gündoğan da, hayranı olduğu Yohji Yamamoto ile Paris'te bir araya geldi. Gündoğan, "O çok özel bir tasarımcı" dedi.

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