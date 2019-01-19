Gündoğan ona hayran

Ünlü Japon tasarımcı Yohji Yamamoto'dan sofistike erkek kombinleri, paris'te hayranlık uyandırdı. İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen türk yıldız İlkay Gündoğan da, hayranı olduğu Yohji Yamamoto ile Paris'te bir araya geldi. Gündoğan, "O çok özel bir tasarımcı" dedi.
- Saklambaç
- 19.01.2019
- Gazete
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