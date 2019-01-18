Sinema sektöründeki krizin bedeli ağır oldu! Seyirci beyaz perdeden kaçtı

ayisyanıyla başlayan yapımcılar ile MarsCinema Group arasındaki savaşın bedeliağır oldu! Sinema biletleri üzerinden alınanbilet payı ve mısır kampanyalı bilet krizi üzerineErdoğan'ın yanı sıragibi isimler de kazan kaldırdı. Sinemasektöründeki kriz ve 'mısır promosyonlu bilet'fiyatlarının artışı, seyirciyi beyaz perdedenkaçırdı.