Geçtiğimiz ay Yılmaz Erdoğan'ın isyanıyla başlayan yapımcılar ile Mars Cinema Group arasındaki savaşın bedeli ağır oldu! Sinema biletleri üzerinden alınan bilet payı ve mısır kampanyalı bilet krizi üzerine Erdoğan'ın yanı sıra Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi isimler de kazan kaldırdı. Sinema sektöründeki kriz ve 'mısır promosyonlu bilet' fiyatlarının artışı, seyirciyi beyaz perdeden kaçırdı.
- Saklambaç
- 18.01.2019
- Gazete
Sinema sektöründeki krizin bedeli ağır oldu! Seyirci beyaz perdeden kaçtı
Mısırla patlak veren sinema sektöründeki kriz, seyirciyi salonlardan uzaklaştırdı. Hasılat ve seyirci sayısındaki yüzde 55’lik düşüş üzerine Cem Yılmaz’dan açıklama geldi. Ünlü komedyen, krize Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın el atmasının ‘umut verici’ olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz ay Yılmaz Erdoğan'ın isyanıyla başlayan yapımcılar ile Mars Cinema Group arasındaki savaşın bedeli ağır oldu! Sinema biletleri üzerinden alınan bilet payı ve mısır kampanyalı bilet krizi üzerine Erdoğan'ın yanı sıra Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi isimler de kazan kaldırdı. Sinema sektöründeki kriz ve 'mısır promosyonlu bilet' fiyatlarının artışı, seyirciyi beyaz perdeden kaçırdı.
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