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  • 18.01.2019
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Şehit çocuklarına yıldızlı destek



Önceki akşam İstanbul'da düzenlenen "Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği"nin tanıtım gecesinde birer emanet olarak kabul edilen şehit çocuklarına her kesimden büyük destek geldi. 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir'in ağabeyinin sırt çantası ve beresini derneğe hediye etmesi, herkesi ağlattı.

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