, 16 yaşındakihastası olan oğlusağlığına kavuşması için canla başla uğraşıyor. Kaymaz, oğlunun çenesindeki problemden dolayı nefes alması güçleşince ameliyat için geçen yılgitmişti. Ancak, yoğun bakımda yeterli yatak ve hemşire olmadığı gerekçisiyle ameliyat iptal edilmişti.