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  • 18.01.2019
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oğlu 'i tedavi için 'ya götürdü

, iki ay önce ’daki sağlık skandalı yüzünden ameliyatı yapılamayan hastası oğlu ’i tedavi için dün ’ndeki ’li doktoruna götürdü.



Eski Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, 16 yaşındaki Nager Sendromu hastası olan oğlu Daniel de Vries'in sağlığına kavuşması için canla başla uğraşıyor. Kaymaz, oğlunun çenesindeki problemden dolayı nefes alması güçleşince ameliyat için geçen yıl Hollanda'ya gitmişti. Ancak, yoğun bakımda yeterli yatak ve hemşire olmadığı gerekçisiyle ameliyat iptal edilmişti.

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