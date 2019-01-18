Eski Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, 16 yaşındaki Nager Sendromu hastası olan oğlu Daniel de Vries'in sağlığına kavuşması için canla başla uğraşıyor. Kaymaz, oğlunun çenesindeki problemden dolayı nefes alması güçleşince ameliyat için geçen yıl Hollanda'ya gitmişti. Ancak, yoğun bakımda yeterli yatak ve hemşire olmadığı gerekçisiyle ameliyat iptal edilmişti.
- Saklambaç
- 18.01.2019
- Gazete
Özlem Kaymaz oğlu Daniel'i tedavi için Antalya'ya götürdü
Özlem Kaymaz, iki ay önce Hollanda’daki sağlık skandalı yüzünden ameliyatı yapılamayan Nager Sendromu hastası oğlu Daniel’i tedavi için dün Akdeniz Üniversitesi’ndeki ABD’li doktoruna götürdü.
Eski Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, 16 yaşındaki Nager Sendromu hastası olan oğlu Daniel de Vries'in sağlığına kavuşması için canla başla uğraşıyor. Kaymaz, oğlunun çenesindeki problemden dolayı nefes alması güçleşince ameliyat için geçen yıl Hollanda'ya gitmişti. Ancak, yoğun bakımda yeterli yatak ve hemşire olmadığı gerekçisiyle ameliyat iptal edilmişti.
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