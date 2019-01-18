Beşiktaşlı çapkın kaleci Loris Karius, geçtiğimiz yılın son günlerinde Alman model Sophia Thomalle ile Miami'de yakalandı. 29 yaşındaki seksi modelle sahilde öpüşürken fotoğraflandı. Miami kaçamağından sonra da ikilinin sık sık buluştuğu ortaya çıktı. Alman model Sophia Thomalle, dün Loris ile olan selfie'sini Instagram'da paylaştı. Genç çiftin aşkı bir kez daha kanıtlandı.
- Saklambaç
- 18.01.2019
- Gazete
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