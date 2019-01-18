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  • 18.01.2019
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aşka geldi

Aşka ge'Loris'
Beşiktaşlı çapkın kaleci Loris Karius, geçtiğimiz yılın son günlerinde model ile 'de yakalandı. 29 yaşındaki seksi modelle sahilde öpüşürken fotoğraflandı. Miami kaçamağından sonra da ikilinin sık sık buluştuğu ortaya çıktı. Alman model Sophia Thomalle, dün Loris ile olan selfie'sini Instagram'da paylaştı. Genç çiftin aşkı bir kez daha kanıtlandı.

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