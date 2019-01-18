Keyifler zirvede

Ünlüler için kar keyfi bir başka... 'Beman', dergisinin etkinliği için Uludağ'da eğlencenin zirvesine çıkan Gonca Vuslateri, Akasya Asıltürkmen, Aslıhan Güner, Gözde Kansu ve Özge Özder gibi isimler, üç gün süren çeşitli etkinliklerde oyunlar oynayıp karın keyfini çıkardı.
Gonca Vuslateri, kayak yapmak yerine kar motoruna bindi.
Gözde Kansu - Özge Özder
Gonca Vuslateri, kayak yapmak yerine kar motoruna bindi.
Gözde Kansu - Özge Özder
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