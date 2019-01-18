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  • 18.01.2019
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korkuttu! Bensu Soral katıldığı partide baygınlık geçirdi

16 yaşındayken yanlış diyet uyguladığı için kalbinde hasar oluşan , korkuttu. O dönem sık sık bayılan oyuncu, önceki gece katıldığı partide yine baygınlık geçirdi. Eşi ’ın hastaneye götürdüğü oyuncu, 3 saat sonra taburcu oldu.



Önceki akşam eşi Hakan Baş ile Bebek Lucca'daki bir partiye katılan Bensu Soral, korkuttu. Gecede işadamı eşiyle geç saatlere dek eğlenen güzel oyuncu, mekanda baygınlık geçirdi. 27 yaşındaki oyuncu, apar topar Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat hastanede kalan Soral'a çeşitli tetkikler yapıldı. Güzel oyuncu, çıkışta hızla araca geçerken işadamı, "Eşimin mide ağrısı vardı. O yüzden geldik" dedi.

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