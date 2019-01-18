Önceki akşam eşi Hakan Baş ile Bebek Lucca'daki bir partiye katılan Bensu Soral, korkuttu. Gecede işadamı eşiyle geç saatlere dek eğlenen güzel oyuncu, mekanda baygınlık geçirdi. 27 yaşındaki oyuncu, apar topar Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat hastanede kalan Soral'a çeşitli tetkikler yapıldı. Güzel oyuncu, çıkışta hızla araca geçerken işadamı, "Eşimin mide ağrısı vardı. O yüzden geldik" dedi.
- Saklambaç
- 18.01.2019
- Gazete
Bensu Soral korkuttu! Bensu Soral katıldığı partide baygınlık geçirdi
16 yaşındayken yanlış diyet uyguladığı için kalbinde hasar oluşan Bensu Soral, korkuttu. O dönem sık sık bayılan oyuncu, önceki gece katıldığı partide yine baygınlık geçirdi. Eşi Hakan Baş’ın hastaneye götürdüğü oyuncu, 3 saat sonra taburcu oldu.
Önceki akşam eşi Hakan Baş ile Bebek Lucca'daki bir partiye katılan Bensu Soral, korkuttu. Gecede işadamı eşiyle geç saatlere dek eğlenen güzel oyuncu, mekanda baygınlık geçirdi. 27 yaşındaki oyuncu, apar topar Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat hastanede kalan Soral'a çeşitli tetkikler yapıldı. Güzel oyuncu, çıkışta hızla araca geçerken işadamı, "Eşimin mide ağrısı vardı. O yüzden geldik" dedi.
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