Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, 2010 yılında kurduğu 'Free A Girl' isimli dernek ile kız çocuklarına umut oldu. Onlarca kız çocuğu, Cabau sayesinde fuhuştan kurtuldu. Geçtiğimiz yılın sonunda Nepal'e giderek kurtardığı çocuklarla bir araya gelen Cabau, dün de derneği için destek paylaşımı yapıp, "Daha çok çocuğa ulaşmalıyız" diye konuştu.