Oğulları Efehan'ın doğumu için sabırsızlanan Tolgahan Sayışman ile 6 aylık hamile eşi Almeda Abazi, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. İkili, Ayça Yılmaz Doğan'ın D'Organique adlı dükkanını ziyaret etti. Abazi, bebeği için organik kıyafetler; kendisi için de çilekli doğal çikolata aldı.
- Saklambaç
- 17.01.2019
- Gazete
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