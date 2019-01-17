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  • 17.01.2019
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Tolgahan Sayışman - çiftinden organik alışveriş

Organik çift
Oğulları Efehan'ın doğumu için sabırsızlanan Tolgahan Sayışman ile 6 aylık hamile eşi Almeda Abazi, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. İkili, Ayça Yılmaz Doğan'ın D'Organique adlı dükkanını ziyaret etti. Abazi, bebeği için organik kıyafetler; kendisi için de çilekli doğal çikolata aldı.

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