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  • 17.01.2019
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'ım başına talih kuşu kondu! Sinem Kobal, '' ile setlere dönecek

Çağatay’la dönüyor
Bir süredir setlerden uzak kalan Sinem Kobal'ın başına talih kuşu kondu. Proje tekliflerini reddeden Kobal'ın kapısı, iddiaya göre Çağatay Ulusoy'un başrolündeki Netflix'in ilk orijinal Türk dizisi '' için çalındı.



Kobal, teklifi kabul ederse dizinin 3. ve 4. sezonunda kadroya katılacak. Güzel oyuncu, adını yurt dışında da duyurma şansını yakalayacak.

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