Geçtiğimiz gün Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in karısı Jelena Karleusa'nın, Boşnak futbolcu Vranjes ile Facetime'dan çıplak görüştüğü ortaya çıktı. İhanet görüntülerini reddeden eski yenge, dün de eşi ve çocukları ile fotoğraf paylaştı. "Her şey yolunda" mesajı yolladı.
- Saklambaç
- 17.01.2019
- Gazete
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