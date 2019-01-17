İbrahim Tatlıses, yaşlılığa bağlı rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden annesi Leyla Tatlı'yı dün sonsuzluğa uğurladı. Ünlü sanatçı, 86 yaşında hayata veda eden annesinin Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Tatlıses'i bu acı gününde sanatçı dostları yalnız bırakmadı.
- Saklambaç
- 17.01.2019
- Gazete
İbrahim Tatlıses’in acı günü
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün vefat eden annesi Leyla Tatlı’yı dün toprağa verdi. Tatlıses, sanat dünyasının akın ettiği Zincirlikuyu Camii’ndeki cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.
İbrahim Tatlıses, yaşlılığa bağlı rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden annesi Leyla Tatlı'yı dün sonsuzluğa uğurladı. Ünlü sanatçı, 86 yaşında hayata veda eden annesinin Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Tatlıses'i bu acı gününde sanatçı dostları yalnız bırakmadı.
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