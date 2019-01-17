Sevilen oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, yeni kitabı 'Mukadderat'ın tanıtımını önceki akşam Nişantaşı'nda yaptı. Köstendil'i gecede kendi gibi oyuncu eşi Cansu Tosun da yalnız bırakmadı.
Köstendil, çizer M.K. Perker'in illüstrasyonlarının da yer aldığı kitabının, 2006'da Türkiye'nin ilk internet dizisi olan Mukadderat'tan uyarlandığını söyledi.
Köstendil, çizer M.K. Perker'in illüstrasyonlarının da yer aldığı kitabının, 2006'da Türkiye'nin ilk internet dizisi olan Mukadderat'tan uyarlandığını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.