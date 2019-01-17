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  • 17.01.2019
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, ' Mukeddarat'ın tanıtımını yaptı

Eşsiz destek
Sevilen oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, 'Mukadderat'ın tanıtımını önceki akşam Nişantaşı'nda yaptı. Köstendil'i gecede kendi gibi oyuncu eşi da yalnız bırakmadı.

Köstendil, çizer M.K. Perker'in illüstrasyonlarının da yer aldığı kitabının, 2006'da Türkiye'nin ilk internet dizisi olan Mukadderat'tan uyarlandığını söyledi.

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