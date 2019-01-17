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  • 17.01.2019
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saaeri servet döktü! Dudak uçuklatan rakam...

Portekizli yıldız futbolcu , geçen yıl aldığı yedi saate 20 milyon harcadı. Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı.

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