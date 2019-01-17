İtalyan devi Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, saatlerine servet harcadı...
- Saklambaç
- 17.01.2019
- Gazete
Cristiano Ronaldo saatleri servet döktü! Dudak uçuklatan rakam...
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, geçen yıl aldığı yedi saate 20 milyon TL harcadı. Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı.
İtalyan devi Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, saatlerine servet harcadı...
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