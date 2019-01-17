Aslan yavrusu

ABD'deki Didem Uzel Sarı, önceki gün Instagram'da 2 buçuk yaşındaki oğlu Aslan'la ilgili soruları yanıtladı. 45 yaşında anne olan Sarı, şunları söyledi:
"Hamile kalmak için manyetik alan temizliği ve nefes terapisi yaptırmıştım. Normal doğumla dünyaya gelen Aslancık'la evde İngilizce değil, Türkçe konuşuyoruz."
"Hamile kalmak için manyetik alan temizliği ve nefes terapisi yaptırmıştım. Normal doğumla dünyaya gelen Aslancık'la evde İngilizce değil, Türkçe konuşuyoruz."
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