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  • 17.01.2019
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yavrusu

Aslan yavrusu
ABD'deki Didem Uzel Sarı, önceki gün 'da 2 buçuk yaşındaki oğlu Aslan'la ilgili soruları yanıtladı. 45 yaşında anne olan , şunları söyledi:

"Hamile kalmak için manyetik alan temizliği ve nefes terapisi yaptırmıştım. Normal doğumla dünyaya gelen cık'la evde İngilizce değil, Türkçe konuşuyoruz."


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