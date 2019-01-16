Yıldızları haşladı

AMERİKALI milyoner model Kylie Jenner (21), geçen sene bebeğiyle fotoğrafını paylaştı. Kare, Instagram'da 18 milyondan fazla beğeni alarak rekor kırdı. Ancak 4 Ocak'ta World_ Record_Egg isimli bir profil tarafından paylaşılan yumurta görseli Jenner'ı solladı. Yumurta, 12 günde 41 milyondan fazla beğeni aldı. Bunun üzerine dünyaca ünlü magazin dergisi Paper, yumurtayı kapak yaptı. Bugüne kadar birçok ünlü yıldızı kapağına taşıyan derginin bu kareyle rekor satış yapmayı planladığı vurgulandı...
- Saklambaç
- 16.01.2019
- Gazete
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