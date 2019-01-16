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  • 16.01.2019
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı , at binip stres attı

Atla gel reis
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı , önceki gün soluğu Kartepe At Çiftliği'nde aldı.

Sanatçı, gün boyu at binip stres attı. Atla poz veren Kaynarca'ya "Atla gel reis" yorumu yaptırdı. Kaynarca'nın at sevgisi hayranlarından binlerce beğeni aldı.


AYDIN HAMZA

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