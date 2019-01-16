ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki gün soluğu Kartepe At Çiftliği'nde aldı.
Sanatçı, gün boyu at binip stres attı. Atla poz veren Kaynarca'ya "Atla gel reis" yorumu yaptırdı. Kaynarca'nın at sevgisi hayranlarından binlerce beğeni aldı.
AYDIN HAMZA
Sanatçı, gün boyu at binip stres attı. Atla poz veren Kaynarca'ya "Atla gel reis" yorumu yaptırdı. Kaynarca'nın at sevgisi hayranlarından binlerce beğeni aldı.
AYDIN HAMZA
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