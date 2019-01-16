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  • 16.01.2019
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'in eşi 'in keyfine diyecek yok

Zeynep oyun sever
Ünlü kaleci 'in eşi 'in keyfine diyecek yok… Kar sezonunu geçtiğimiz gün ailesiyle Kartalkaya'da açan Zeynep Hanım, minik kızları Yade ve Yeda ile gün boyu eğlenceye doydu. 2009 Belçika Güzeli, kızlarıyla karda oyunlar oynayıp çocukluğuna döndü.


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