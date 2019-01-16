Ünlü kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in keyfine diyecek yok… Kar sezonunu geçtiğimiz gün ailesiyle Kartalkaya'da açan Zeynep Hanım, minik kızları Yade ve Yeda ile gün boyu eğlenceye doydu. 2009 Belçika Güzeli, kızlarıyla karda oyunlar oynayıp çocukluğuna döndü.
- Saklambaç
- 16.01.2019
- Gazete
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