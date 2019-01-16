Turkish’i Dondurma ve Çicero basına tanıtıldı

'nun üstlendiğifilmlerinin basın tanıtımıönceki akşam Asmalımescit'teki'da yapıldı. 1. DünyaSavaşı sırasında'dayaşayan iki'ün hayatınınanlatıldığı filmin başrollerindeyer aldı. Gecedebasına konuşan Uslu, "Turkısh'iDondurma iddialı olduğumuzbir film. Yine bir gerçekhayat hikayesindenesinlenme. Çok güzel bir filmoldu. Hikayesini çok sevdik"dedi.