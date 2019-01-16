Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği Turkish'i Dondurma ve Çicero filmlerinin basın tanıtımı önceki akşam Asmalımescit'teki Soho House'da yapıldı. 1. Dünya Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün hayatının anlatıldığı filmin başrollerinde Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Will Thorp yer aldı. Gecede basına konuşan Uslu, "Turkısh'i Dondurma iddialı olduğumuz bir film. Yine bir gerçek hayat hikayesinden esinlenme. Çok güzel bir film oldu. Hikayesini çok sevdik" dedi.
- Saklambaç
- 16.01.2019
- Gazete
Turkish’i Dondurma ve Çicero basına tanıtıldı
Turkish’i Dondurma ve Çicero filmleri basına tanıtıldı. Yapımcı Mustafa Uslu, “Almanlar, ‘Çiçero filminde Mümkünse Naziler deyin. Yaşananları Alman halkına mal etmeyin’ dedi” diye konuştu.
Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği Turkish'i Dondurma ve Çicero filmlerinin basın tanıtımı önceki akşam Asmalımescit'teki Soho House'da yapıldı. 1. Dünya Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün hayatının anlatıldığı filmin başrollerinde Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Will Thorp yer aldı. Gecede basına konuşan Uslu, "Turkısh'i Dondurma iddialı olduğumuz bir film. Yine bir gerçek hayat hikayesinden esinlenme. Çok güzel bir film oldu. Hikayesini çok sevdik" dedi.
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