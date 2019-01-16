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  • 16.01.2019
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dedikodu kazanını iyice kaynattı! Şeyma Subaşı, ile Tayland’da buluştu

, ’da birlikte karşıladığı Fransız ile bu kez Tayland’da buluştu. İkilinin, Phuket’te bir araya gelmesi, dedikodu kazanını iyice kaynattı.

Tayland buluşması

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra gönlünü Fransız DJ Guido Senia'ya kaptırdığı iddia edilen Şeyma Subaşı, kafa karıştırdı. ile Meksika Tulum'da karşılayan Subaşı, geçtiğimiz gün yurda dönmüştü. Genç kadın, önceki gün de soluğu Tayland'daki Senia'nın yanında aldı.

Geçtiğimiz gün "Şu an çok mutluyum" diyerek üstü kapalı aşkı itiraf eden Subaşı, bir haftadır Tayland'da kick boks eğitimi alan DJ ile buluştu.



Subaşı, "Şeyma ile aşkınız doğru mu?" sorusu karşısında "Her şeyi kadere bırakalım" yanıtını veren Senia ile 'nın ardından bu kez de Tayland'da buluştu.

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