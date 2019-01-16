Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra gönlünü Fransız DJ Guido Senia'ya kaptırdığı iddia edilen Şeyma Subaşı, kafa karıştırdı. Yeni yılı DJ ile Meksika Tulum'da karşılayan Subaşı, geçtiğimiz gün yurda dönmüştü. Genç kadın, önceki gün de soluğu Tayland'daki Senia'nın yanında aldı.



Geçtiğimiz gün "Şu an çok mutluyum" diyerek üstü kapalı aşkı itiraf eden Subaşı, bir haftadır Tayland'da kick boks eğitimi alan DJ ile buluştu.







Subaşı, "Şeyma ile aşkınız doğru mu?" sorusu karşısında "Her şeyi kadere bırakalım" yanıtını veren Senia ile Meksika'nın ardından bu kez de Tayland'da buluştu.



