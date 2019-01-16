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  • 16.01.2019
  • Gazete

: Bütün hayatım Maya

Tek hayatı
Güzel oyuncu ve sunucu Nefise Karatay, önceki gün kızı Maya ile Akmerkez'deydi. Kendisine gelen dizi ve diğer iş tekliflerini düşünmeden reddeden Karatay, sebebini de şöyle açıkladı:

"Maya, doğduktan sonra her şey değişti. Onun yanından ayrılmıyorum. Bütün hayatım Maya." 3 buçuk yaşındaki Maya da sevimliliğiyle ilgi odağı oldu.

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