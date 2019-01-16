Güzel oyuncu ve sunucu Nefise Karatay, önceki gün kızı Maya ile Akmerkez'deydi. Kendisine gelen dizi ve diğer iş tekliflerini düşünmeden reddeden Karatay, sebebini de şöyle açıkladı:



"Maya, doğduktan sonra her şey değişti. Onun yanından ayrılmıyorum. Bütün hayatım Maya." 3 buçuk yaşındaki Maya da sevimliliğiyle ilgi odağı oldu.