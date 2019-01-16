İrem Derici, yeni bir aşka yelken açtığı dansçısı Ataberk Özdene'nin eski sevgilisi Gökçe Yıldırım'ın ihanet iddiasıyla sinirlendi. Şarkıcı, bunun üzerine harekete geçti.







Popçu, "Ataberk, beni İrem Derici ile aldattı" iddiasında bulunan Yıldırım'a ihtarname göndermek için kolları sıvadı. Derici, 'snobmagazin'in haberine göre uyarısı dikkate alınmazsa dava açacak.

