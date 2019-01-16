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  • 16.01.2019
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, 'a sinirlendi! İrem Derici, Gökçe Yıldırım'a ihtarname göndermek için kolları sıvadı

İrem’den ihtar!

, yeni bir aşka yelken açtığı dansçısı Ataberk Özdene'nin eski sevgilisi 'ın ihanet iddiasıyla sinirlendi. Şarkıcı, bunun üzerine harekete geçti.



Popçu, "Ataberk, beni İrem Derici ile aldattı" iddiasında bulunan Yıldırım'a ihtarname göndermek için kolları sıvadı. Derici, 'snobmagazin'in haberine göre uyarısı dikkate alınmazsa dava açacak.

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