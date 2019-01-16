Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı, özel yaşamındaki hızıyla aşkın suyunu çıkardı. Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra son birkaç yılda Hadise, Eliz Sakuçoğlu ve Lara Surol gibi güzellerle yakınlaşan Sabancı, her yurt dışı seyahatinde de bir yabancı güzelle gününü gün etmişti.
- Saklambaç
- 16.01.2019
- Gazete
Hakan Sabancı'nın son gözdesi şarkıcı ve oyuncu Su!
Çapkınlığın kitabını yazan Hakan Sabancı’nın son gözdesi şarkıcı ve oyuncu Su oldu. Yeni gözdesiyle birkaç kere Anadolu Yakası’nda gizlice buluştuğu konuşulan Sabancı, Su’yu sosyal medyada da takipe alıp fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu.
Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı, özel yaşamındaki hızıyla aşkın suyunu çıkardı. Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra son birkaç yılda Hadise, Eliz Sakuçoğlu ve Lara Surol gibi güzellerle yakınlaşan Sabancı, her yurt dışı seyahatinde de bir yabancı güzelle gününü gün etmişti.
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