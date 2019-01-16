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  • 16.01.2019
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'nın son gözdesi şarkıcı ve oyuncu Su!

Çapkınlığın kitabını yazan ’nın son gözdesi şarkıcı ve oyuncu Su oldu. Yeni gözdesiyle birkaç kere ’nda gizlice buluştuğu konuşulan Sabancı, Su’yu da takipe alıp fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu.



Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı, özel yaşamındaki hızıyla aşkın suyunu çıkardı. Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra son birkaç yılda Hadise, Eliz Sakuçoğlu ve Lara Surol gibi güzellerle yakınlaşan Sabancı, her yurt dışı seyahatinde de bir yabancı güzelle gününü gün etmişti.

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