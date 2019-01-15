Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterdiği Edwina Sponza'dan intikam almak için her yolu deniyor. Sponza'ya açtığı 'ikinci kadın' davası reddedilen Şener, sosyetik yogacıya savaş açtı. Eski manken Bebek'te bir butik işleten Sponza'ya inat, geçtiğimiz günlerde tasarımcılığa soyundu. Tasarımlarını internette satışa sunan Şener, sosyetik yogacıya çalımının bununla sınırla kalmayacağını da "Yoga kıyafetleri tasarlayacağım" diyerek belirtmişti.
- Saklambaç
- 15.01.2019
- Gazete
Demet Şener ve Edwina Sponza yarışı bırakmıyor! Demet Şener de yoga eğitimine başladı
Demet Şener, ezeli düşmanı Edwina Sponza’yla yarışı bırakmıyor! Eski manken, Sponza gibi yoga eğitmeni olmak için eğitime başladı!
Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterdiği Edwina Sponza'dan intikam almak için her yolu deniyor. Sponza'ya açtığı 'ikinci kadın' davası reddedilen Şener, sosyetik yogacıya savaş açtı. Eski manken Bebek'te bir butik işleten Sponza'ya inat, geçtiğimiz günlerde tasarımcılığa soyundu. Tasarımlarını internette satışa sunan Şener, sosyetik yogacıya çalımının bununla sınırla kalmayacağını da "Yoga kıyafetleri tasarlayacağım" diyerek belirtmişti.
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