Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 15.01.2019
  • Gazete

ve eşi Buse Varol doğacak oğulları için baby shower partisi verdi

Çocuk istiyor
Alişan ile eşi Buse Tektaş, önümüzdeki ay doğacak oğulları Burak için önceki gün baby shower partisi verdi. Buse Hanım, Intercontinental Otel'deki partide "Kalabalık aileleri çok seviyorum. Bu yüzden 4 çocuk istiyorum" diye konuştu.



Oğlunu sabırsızlıkla beklediğini söyleyen , doğuma da gireceğini söyledi.

Aydın HAMZA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriAlişan ve eşi Buse Varol doğacak oğulları için baby shower partisi verdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar