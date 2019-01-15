Alişan ile eşi Buse Tektaş, önümüzdeki ay doğacak oğulları Burak için önceki gün baby shower partisi verdi. Buse Hanım, Intercontinental Otel'deki partide "Kalabalık aileleri çok seviyorum. Bu yüzden 4 çocuk istiyorum" diye konuştu.
Oğlunu sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Alişan, doğuma da gireceğini söyledi.
Aydın HAMZA
Oğlunu sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Alişan, doğuma da gireceğini söyledi.
Aydın HAMZA
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