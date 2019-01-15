360 derece Kenan

Kenan Doğulu'dan hayranlarına büyük sürpriz! Her projesiyle büyük beğeni toplayan başarılı sanatçı, bu kez seyircileri de içine alacak çok özel bir şov hazırlıyor. Sanatçının şovu Kerki, Solfej ve Pozitif iş birliğiyle Mart'ta gerçekleşecek.



Bugüne dek 14 albüm, 7 single ve 55 kliple pek çok ödül kazanan Kenan Doğulu; şovuna hayranlarını da dahil edecek. Başarılı popçu, yeni hamlesiyle sevenlerini yine mest edecek.