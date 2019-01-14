Tulum patladı

Yaşam tarzıyla hem eleştirilip hem de takip edilen Şeyma Subaşı, her sene Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda bulunan Tulum'da tatil yapıyor... Subaşı; burada gerçekleşen partileri, turkuaz denizini ve kumsalını paylaşınca herkes gibi ben de Tulum'u çok merak edip araştırmıştım. Normal tarifeli uçak ile üç aktarmalı gidilen Tulum'a talep o kadar artmış ki; birçok turizm firması Türkiye'den buraya tur paketleri düzenlemeye başladı. Dünyanın en çok noktasına uçan ve bir numaralı havayolu olan Türk Hava Yolları da; binlerce kişiden gelen bu talebe karşılık vererek 21 Ağustos'tan itibaren Meksika City ve Cancun Havalimanı'na direkt uçuşları başlatıyormuş. Tulum'a giderseniz; her an Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, Hacı Sabancı, Önder Bekensir veya Berrak Tüzünataç'la karşılaşabilirsiniz...
BU TADIMLARI MUTLAKA YAPIN
Hizmet vermeye başladığı günden itibaren İstanbul'un en gözde mekanlarından biri haline gelen Atrox Lounge, misafirlerine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor… Crowne Plaza İstanbul Florya'nın denize hakim lobi ve teras katında bulunan ve farklı ambiyansıyla göz dolduran Atrox, nefes kesen deniz manzarası ve zevkli dekorasyonuyla her gittiğimde beni büyülüyor. Dünya mutfağının seçkin lezzetlerinden çok geniş bir yelpazesi bulunan mekanda benim size tavsiyem; risotto, carpaccio ve ızgara somon'u mutlaka denemeniz...
HAYIRLI EVLAT BEYAZ
BEYAZIT Öztürk'ün annesine olan düşkünlüğünü bilmeyen yoktur... Nurten Öztürk'ün tüm ısrarlarına rağmen evlenmeyip özel hayatında mutluluğu yakalayamayan 49 yaşındaki Beyaz, ne kadar hayırlı bir evlat olduğunu yine göstermiş. Nurten Hanım'ın bir dediğini iki etmeyen Beyazıt Öztürk, Eskişehir'den İstanbul'a geldiğinde ilk kazandığı parayla annesine Mecidiyeköy Ortaklar'dan ev satın almıştı. Kazandıklarını değerlendirmesi için parasını annesine veren Beyaz, jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışma programından kazandığı parayla da annesine yeni model Volvo XC60 jeep satın almış. Bunun için 500 bin TL ödeyen Beyazıt Öztürk, annesinin her konforuyla yakında ilgileniyor. Akrabalarına da yardım elini esirgemeyen ve onlarca öğrenciye burs veren Beyazıt Öztürk için benim temennim ise 2019'da aradığı aşkı bulup evlenmesi…
SABA ŞOV BAŞLIYOR
Kahkahaları ile ekranlarda iz bırakan Saba Tümer'in, kariyerindeki uzun süren sessizliğini stand-up gösterileriyle bozacağını duydum. Bunun için aylardır çalışan Tümer, çalışma rotasını bile çizmiş. Başarılı sunucu, ilk gösterisinin hikayesini de İstanbul-Eskişehir hızlı treninde yazmış. Tek kişilik şovlarına üniversitelerde başlayacak olan Saba Tümer, daha sonra büyük salonlarda gösterilerini yapacakmış. "Kadınlar, erkek komedyenlerin arasından sıyrılıp başarılı bir stand-up gösterisi yapamadılar ama ben bu işe talibim'' diyen Saba Tümer'in, "standup şov" denilince ilk akla gelen isim olan Cem Yılmaz'a rakip olacağından şüphem yok...
HERKES BUNU KONUŞUYOR
Son dönemin gözde modacılardan ünlü bir ismin hayati risk taşıyan bir hastalığa yakalandığını duydum. 30'lu yaşlarındaki ünlü modacımız, hastalığını gizlemek için elinden geleni yapıyormuş. Fakat hastalığını sadece birkaç kişiyle paylaşan modacının başına geleni, dost bildiği bu birkaç isim herkese yaymaya başlamış. Hani derler ya; "Verme sırrını dostuna, o da gider verir sırrını dostuna"... Hal böyle olunca dedikodu kazanı kaynamaya başlamış. Hastalığının ne olduğunu duyan herkes de bu modacı ile arkadaşlığını yavaş yavaş bitirmeye başlamış. "Düşenin dostu olmaz" derler ya, bu çok ünlü modacımız şimdi tam da bu haldeymiş. İnşallah hastalığına bir çare bulunur da bu günler onun için geride kalır...
UFUK ÖZCAN
BU TADIMLARI MUTLAKA YAPIN
Hizmet vermeye başladığı günden itibaren İstanbul'un en gözde mekanlarından biri haline gelen Atrox Lounge, misafirlerine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor… Crowne Plaza İstanbul Florya'nın denize hakim lobi ve teras katında bulunan ve farklı ambiyansıyla göz dolduran Atrox, nefes kesen deniz manzarası ve zevkli dekorasyonuyla her gittiğimde beni büyülüyor. Dünya mutfağının seçkin lezzetlerinden çok geniş bir yelpazesi bulunan mekanda benim size tavsiyem; risotto, carpaccio ve ızgara somon'u mutlaka denemeniz...
HAYIRLI EVLAT BEYAZ
BEYAZIT Öztürk'ün annesine olan düşkünlüğünü bilmeyen yoktur... Nurten Öztürk'ün tüm ısrarlarına rağmen evlenmeyip özel hayatında mutluluğu yakalayamayan 49 yaşındaki Beyaz, ne kadar hayırlı bir evlat olduğunu yine göstermiş. Nurten Hanım'ın bir dediğini iki etmeyen Beyazıt Öztürk, Eskişehir'den İstanbul'a geldiğinde ilk kazandığı parayla annesine Mecidiyeköy Ortaklar'dan ev satın almıştı. Kazandıklarını değerlendirmesi için parasını annesine veren Beyaz, jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışma programından kazandığı parayla da annesine yeni model Volvo XC60 jeep satın almış. Bunun için 500 bin TL ödeyen Beyazıt Öztürk, annesinin her konforuyla yakında ilgileniyor. Akrabalarına da yardım elini esirgemeyen ve onlarca öğrenciye burs veren Beyazıt Öztürk için benim temennim ise 2019'da aradığı aşkı bulup evlenmesi…
SABA ŞOV BAŞLIYOR
Kahkahaları ile ekranlarda iz bırakan Saba Tümer'in, kariyerindeki uzun süren sessizliğini stand-up gösterileriyle bozacağını duydum. Bunun için aylardır çalışan Tümer, çalışma rotasını bile çizmiş. Başarılı sunucu, ilk gösterisinin hikayesini de İstanbul-Eskişehir hızlı treninde yazmış. Tek kişilik şovlarına üniversitelerde başlayacak olan Saba Tümer, daha sonra büyük salonlarda gösterilerini yapacakmış. "Kadınlar, erkek komedyenlerin arasından sıyrılıp başarılı bir stand-up gösterisi yapamadılar ama ben bu işe talibim'' diyen Saba Tümer'in, "standup şov" denilince ilk akla gelen isim olan Cem Yılmaz'a rakip olacağından şüphem yok...
HERKES BUNU KONUŞUYOR
Son dönemin gözde modacılardan ünlü bir ismin hayati risk taşıyan bir hastalığa yakalandığını duydum. 30'lu yaşlarındaki ünlü modacımız, hastalığını gizlemek için elinden geleni yapıyormuş. Fakat hastalığını sadece birkaç kişiyle paylaşan modacının başına geleni, dost bildiği bu birkaç isim herkese yaymaya başlamış. Hani derler ya; "Verme sırrını dostuna, o da gider verir sırrını dostuna"... Hal böyle olunca dedikodu kazanı kaynamaya başlamış. Hastalığının ne olduğunu duyan herkes de bu modacı ile arkadaşlığını yavaş yavaş bitirmeye başlamış. "Düşenin dostu olmaz" derler ya, bu çok ünlü modacımız şimdi tam da bu haldeymiş. İnşallah hastalığına bir çare bulunur da bu günler onun için geride kalır...
UFUK ÖZCAN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.