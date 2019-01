Tulum patladı

tarzıyla hem eleştirilip hem de takip edilen Şeyma Subaşı , her seneYucatan Yarımadası'nda bulunan Tulum'da tatil yapıyor... Subaşı; burada gerçekleşen partileri, turkuaz denizini ve kumsalını paylaşınca herkes gibi ben de Tulum'u çok merak edip araştırmıştım. Normal tarifeli uçak ilebirçok turizm firmasıdüzenlemeye başladı. Dünyanın en çok noktasına uçan ve bir numaralı havayolu olanbinlerce kişiden gelen bu talebe karşılık vererekbaşlatıyormuş. Tulum'a giderseniz; her anveyakarşılaşabilirsiniz...vermeye başladığı günden itibaren İstanbul 'un en gözde mekanlarından biri haline gelenmisafirlerine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor… Crowne Plaza İstanbul Florya'nın denize hakim lobi ve teras katında bulunan ve farklı ambiyansıyla göz dolduran Atrox, nefes kesen deniz manzarası ve zevkli dekorasyonuyla her gittiğimde beni büyülüyor. Dünya mutfağının seçkin lezzetlerinden çok geniş bir yelpazesi bulunan mekanda benim size tavsiyem; risotto, carpaccio ve ızgara somon'u mutlaka denemeniz...annesine olan düşkünlüğünü bilmeyen yoktur...tüm ısrarlarına rağmen evlenmeyip özel hayatında mutluluğu yakalayamayanBeyaz, ne kadar hayırlı bir evlat olduğunu yine göstermiş. Nurten Hanım'ın bir dediğini iki etmeyen Beyazıt Öztürk, Eskişehir 'den İstanbul'a geldiğindeannesinesatın almıştı. Kazandıklarını değerlendirmesi için parasını annesine veren Beyaz, jüri üyesi olduğuyarışma programından kazandığı parayla dasatın almış.ödeyen Beyazıt Öztürk, annesinin her konforuyla yakında ilgileniyor. Akrabalarına da yardım elini esirgemeyen ve onlarca öğrenciye burs veren Beyazıt Öztürk için benim temennim ise 2019'da aradığı aşkı bulup evlenmesi…ile ekranlarda iz bırakankariyerindeki uzun süren sessizliğinibozacağını duydum. Bunun için aylardır çalışan Tümer, çalışma rotasını bile çizmiş. Başarılı sunucu, ilk gösterisinin hikayesini deyazmış. Tek kişilik şovlarınaolan Saba Tümer , daha sonra büyük salonlarda gösterilerini yapacakmış.diyen Saba Tümer'in, "standup şov" denilince ilk akla gelen isim olanolacağından şüphem yok...Son dönemin gözde modacılardan ünlü bir ismin hayati risk taşıyan bir hastalığa yakalandığını duydum. 30'lu yaşlarındaki ünlü modacımız, hastalığını gizlemek için elinden geleni yapıyormuş. Fakat hastalığını sadece birkaç kişiyle paylaşan modacının başına geleni, dost bildiği bu birkaç isim herkese yaymaya başlamış. Hani derler ya; "Verme sırrını dostuna, o da gider verir sırrını dostuna"... Hal böyle olunca dedikodu kazanı kaynamaya başlamış. Hastalığının ne olduğunu duyan herkes de bu modacı ile arkadaşlığını yavaş yavaş bitirmeye başlamış. "Düşenin dostu olmaz" derler ya, bu çok ünlü modacımız şimdi tam da bu haldeymiş. İnşallah hastalığına bir çare bulunur da bu günler onun için geride kalır...