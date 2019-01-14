Can dostlar güldürecek

Çok sevilen 'Bizim Köyün Şarkısı' filminin ardından, 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' ekibi kalpleri ısıtacak yeni bir macerayla 7'den 70'e herkesi yine sinema salonlarında buluşturacak. Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un yaptığı, senaryosunu Murat Kepez, Uğur Gövercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagehan Cemcir, Onur Ümit, Öner Ateş ve Pelin Serin'in yazdığı BKM yapımı Can Dostlar 18 Ocak'ta vizyona girecek.