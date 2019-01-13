Recep İvedik serisiyle servet sahibi olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, dün Instagram'da Tolgahan Sayışman ve Kıvanç Tatlıtuğ'un eski fotoğrafını paylaştı. Karedeki Sayışman'ı Yılmaz Erdoğan'a, Tatlıtuğ'u ise kendisine benzeten Şahan, "Tabiki sağdakiler" yorumunu yaptı. Gökbakar'ın benzetmesi binlerce beğeni aldı...
- Saklambaç
- 13.01.2019
- Gazete
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