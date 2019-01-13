Merve Özbey, geçtiğimiz akşam Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı. Hayranlarına büyük coşku yaşattı. Başarılı sanatçı muhabirlerin, "Son dönemde gerçekleşmiş hikayeler canlandırılıyor, size bir teklif gelse kimi canlandırmak istersiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Serenay Sarıkaya canlandıracak galiba ama Bergen'i oynamayı çok isterdim."
- Saklambaç
- 13.01.2019
- Gazete
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