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  • 13.01.2019
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, mutfakta hünerini konuşturdu

Mutfakta yıldız

Başarılı popçu Bengü, mutfağı sevdi. Ağustos 2018'de evlendiği işadamı Selim Selimoğlu için sürekli mutfağa giren şarkıcı, önceki gün de yemekteki hünerini konuşturdu.

Daha önce Rizeli eşine balık pişiren popçu, bu kez İtalyan mutfağına daldı. 39 yaşındaki şarkıcı, eşi ve kendisi için pizza yaptı. , bunu da sosyal medyada paylaştı.


Bengü, yaptığı yemeklerle her seferinde eşini kendine hayran bırakıyor.

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