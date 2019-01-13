Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki akşam Levent'te bulunan bir benzin istasyonunda iki katlı turne otobüsüyle görüntülendi. Ekibiyle birlikte benzin istasyonundaki marketten alışveriş yapan Gökhan Özoğuz, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sözlerine Ankara'ya konsere gittiğini belirterek başlayan Özoğuz, "Yeni albüm çalışmamız var. Bir yandan da film projesiyle uğraşıyoruz" dedi.



Önümüzdeki eylül ayında film çekimlerinin başlayacağını söyleyen Özoğuz, "Şuan senaryo yazılıyor. Çok güzel bir iş olacak" diye konuştu. Özoğuz, Murat Boz'un "O ses şu an altın çağını yaşıyor" açıklamasını da şöyle yorumladı: "Oradaki coşkuyla söylemiştir. Murat iyi arkadaşımızdır"