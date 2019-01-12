Ozan Doğulu, rahat bir nefes aldı! Ünlü müzisyen, Haziran 2018'de üç çocuğunun annesi 11 yıllık eşi Ece Yosmaoğlu ile boşandı. Evliliğin bitme nedeni olarak ise Doğulu'nun aynı zamanda yapımcısı olduğu şarkıcı Hera ile yasak aşkı gösterilmişti. Seksi şarkıcıyla ilişkisini, aylardır gizleyen Ozan Doğulu, önceki akşam ise itiraf gibi görüntüler sergiledi.
- Saklambaç
- 12.01.2019
- Gazete
Ozan Doğulu, Hera ile ilk kez poz verdi!
Ozan Doğulu, eski eşi Ece Yosmaoğlu’nun Serdar Bilgili ile birlikteliğini fırsat bildi. Ünlü müzisyen, uğruna evliliğini bitirdiği konuşulan şarkıcı Hera ile önceki akşam ilk kez birlikte eğlence çıkışı poz verdi. Doğulu, rahat tavırlarıyla da dikkat çekti.
Ozan Doğulu, rahat bir nefes aldı! Ünlü müzisyen, Haziran 2018'de üç çocuğunun annesi 11 yıllık eşi Ece Yosmaoğlu ile boşandı. Evliliğin bitme nedeni olarak ise Doğulu'nun aynı zamanda yapımcısı olduğu şarkıcı Hera ile yasak aşkı gösterilmişti. Seksi şarkıcıyla ilişkisini, aylardır gizleyen Ozan Doğulu, önceki akşam ise itiraf gibi görüntüler sergiledi.
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