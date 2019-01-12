rahat bir nefes aldı! Ünlü müzisyen,üç çocuğunun annesiile boşandı. Evliliğin bitme nedeni olarak ise Doğulu'nun aynı zamanda yapımcısı olduğugösterilmişti. Seksi şarkıcıylaOzan Doğulu, önceki akşam isesergiledi.