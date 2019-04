Brezilyalı oyuncu Jessica May , artık Rizeli olup çıktı. Her fırsatta soluğu geçtiğimiz yıl evlendiği Hüseyin Kara'nın memleketinde alan güzel oyuncu, önceki gün de Çayeli'ndeydi. Jessica May, çay tarlasında dolaştıktan sonra mandalinalarla da neşeli pozlar verdi.