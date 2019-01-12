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, 'a meydan okudu: Karımın hakkını kimseye yedirtmem

Karımın hakkını kimseye yedirtmem
Geçtiğimiz yıla damga vuran Berkay Şahin-Arda Turan kavgası yine gündemde. Bir gece kulübünde eşini taciz ettiği iddiasıyla Arda Turan'la kavgaya tutuşan ve burnu kıralan popçu, önceki gün 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlandı. 'ta görülecek dava öncesinde açıklamalar yapan Berkay Şahin, Başakşehirli futbolcuya adeta meydan okudu.

Duruşmayı sabırsızlıkla bekleyen Berkay, "Karımın hakkını kimseye yedirmem. 30 Ocak'ta herkesin gözünün içine baka baka söyleyeceklerim olacak! Gizlilik kararı da yok; her şey açığa çıkacak" dedi. Bu iddialı açıklamalar sonrası gözler futbolcu Arda Turan'a çevrildi. Uzun süredir kabuğuna çekilen Arda, sessizliğini korurken, Berkay ise yaptığı açıklamalarla eşi Özlem Ada Şahin'in de karıştığı olayda hesap soracağının mesajını verdi.



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