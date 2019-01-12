önceki akşam bir arkadaşıyla birlikteMekan çıkışı objektiflere neşeli halleriyle poz verenMuhabirlerinsorusuna şu esprili cevabı verdi:Annelik hayalini tamamen kapatan Pekkan, Bülent Çavuşoğlu ilişkisiyle ilgili dediye konuştu.72 yaşındaki Süperstar, enerjik halleriyle soruları içtenlikle cevapladı.