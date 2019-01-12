Ajda Pekkan önceki akşam bir arkadaşıyla birlikte Tarabya Kıyı Balık'taydı. Mekan çıkışı objektiflere neşeli halleriyle poz veren Süperstar, Muhabirlerin "Evlat edinmek istiyormuşsunuz. Doğru mu?" sorusuna şu esprili cevabı verdi:
"Öyle bir şey yok. Ama isterseniz sizi evlat edinebilirim. Zaten her gün beraberiz." Annelik hayalini tamamen kapatan Pekkan, Bülent Çavuşoğlu ilişkisiyle ilgili de "Her şey çok güzel gidiyor" diye konuştu.
72 yaşındaki Süperstar, enerjik halleriyle soruları içtenlikle cevapladı.
DOĞAN SAVAŞ
"Öyle bir şey yok. Ama isterseniz sizi evlat edinebilirim. Zaten her gün beraberiz." Annelik hayalini tamamen kapatan Pekkan, Bülent Çavuşoğlu ilişkisiyle ilgili de "Her şey çok güzel gidiyor" diye konuştu.
72 yaşındaki Süperstar, enerjik halleriyle soruları içtenlikle cevapladı.
DOĞAN SAVAŞ
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